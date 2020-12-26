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Москва

«С Россией шутки плохи»: японцы оценили новые военные объекты на Курилах 

РИА Новости 1 час назад
Россия разместит новые военные объекты на Курильских островах
Фото: ТАСС
Портал Yahoo News Japan опубликовал новость о планах российского Минобороны разместить 51 новый военный объект на Курильских островах. Японские читатели поделились мнениями о публикации.
Ссылаясь на заявление замминистра обороны России Тимура Иванова, портал сообщает о 25 уже введенных объектах, среди которых несколько общежитий. Отмечается, что все построенные и запланированные здания сейсмостойкие и должны выдержать землетрясения магнитудой до девяти баллов по шкале Рихтера.
Читатель с ником mhn написал, что строительство новых объектов — "последствие мягкотелой политики Абэ".

"У меня вообще возникает сомнение, на самом ли деле японское правительство хочет возвращения "северных территорий?" — поинтересовался он.

Пользователь призвал правительство требовать у России все острова Курильской гряды и южную часть Сахалина.
"Раньше японское правительство еще время от времени заявляло: "Северные территории — наша суверенная земля!" Сейчас говорит об этом все меньше и меньше", — возмутился K-POP-fan.
Yas призвал усилить оборону на острове Хоккайдо.

"Как и с Китаем, с Россией шутки плохи. Мы им посылаем собачек акита-ину, стараемся выстроить с ними дружеские отношения, но ничего не получается. Если мы не проснемся от своего пацифизма, то Япония пропадет!" — пишет он.

"Забудьте про эти "северные острова"! Никогда они нам не вернутся!" — констатировал 08uk.
Также пользователь призвал "забыть" о газопроводе из России на остров Хоккайдо и заняться его обороной.
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Территориальный спор между Россией и Японией

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
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Армия , Синдзо Абэ , Тимур Иванов , Министерство обороны , Yahoo
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