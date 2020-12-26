Россия разместит новые военные объекты на Курильских островах

Портал Yahoo News Japan опубликовал новость о планах российского Минобороны разместить 51 новый военный объект на Курильских островах. Японские читатели поделились мнениями о публикации.

Ссылаясь на заявление замминистра обороны России Тимура Иванова , портал сообщает о 25 уже введенных объектах, среди которых несколько общежитий. Отмечается, что все построенные и запланированные здания сейсмостойкие и должны выдержать землетрясения магнитудой до девяти баллов по шкале Рихтера.

Читатель с ником mhn написал, что строительство новых объектов — "последствие мягкотелой политики Абэ".

"У меня вообще возникает сомнение, на самом ли деле японское правительство хочет возвращения "северных территорий?" — поинтересовался он.

Пользователь призвал правительство требовать у России все острова Курильской гряды и южную часть Сахалина.

"Раньше японское правительство еще время от времени заявляло: "Северные территории — наша суверенная земля!" Сейчас говорит об этом все меньше и меньше", — возмутился K-POP-fan.

Yas призвал усилить оборону на острове Хоккайдо.

"Как и с Китаем, с Россией шутки плохи. Мы им посылаем собачек акита-ину, стараемся выстроить с ними дружеские отношения, но ничего не получается. Если мы не проснемся от своего пацифизма, то Япония пропадет!" — пишет он.

"Забудьте про эти "северные острова"! Никогда они нам не вернутся!" — констатировал 08uk.

Также пользователь призвал "забыть" о газопроводе из России на остров Хоккайдо и заняться его обороной.

Территориальный спор между Россией и Японией

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.