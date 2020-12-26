Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Выберите регион
Москва

South China Morning Post (Гонконг): как китайско-российское совместное патрулирование подчеркнуло недостатки китайских бомбардировщиков 

ИноСМИ 1 час назад
Китай разрабатывает бомбардировщики следующего поколения, чтобы увеличить свое военное влияние. Совместное патрулирование России и Китая подчеркнуло в китайских бомбардировщиках недостатки, которые могут ограничивать амбиции Пекина, считают эксперты.
Министерство обороны Китая сообщило, что во вторник четыре китайских Хун-6К и два российских Ту-95 совершили совместное патрулирование в западной части Тихого океана в рамках ежегодной программы военного сотрудничества.
Это мероприятие должно было продемонстрировать солидарность между странами в то время, как обе они подвергаются санкциям и давлению со стороны Соединенных Штатов.
Однако по сравнению с российскими аналогами китайские бомбардировщики обладают меньшими дальностью полета и полезной нагрузкой. Аналитики считают, что этот контраст может сказаться на возможностях Китая.
Японцы испугались совместного патрулирования России и Китая
В распоряжении ВВС Китая от 160 до 180 бомбардировщиков Хун-6, они считаются самыми современными в стране. Их дальность — шесть тысяч километров и удельная нагрузка на крыло — 160 килограмм на квадратный метр. Среди всех вариаций бомбардировщиков Хун-6 только Хун-6Н можно дозаправлять в воздухе. Это значительный минус для дальности полета.
Российский Ту-95 — стратегический бомбардировщик и ракетная платформа, дальность полета — 15 тысяч километров, а удельная нагрузка на крыло — 606 килограмм на квадратный метр.
Китай сейчас разрабатывает Хун-20, следующее поколение бомбардировщиков. Предполагается, что этот дозвуковой малозаметный бомбардировщик даст стране межконтинентальный потенциал и расширит зону досягаемости далеко за пределы её границ.
Хун-20 сможет нести четыре сверхзвуковые или малозаметные крылатые ракеты, расчетная дальность полета — около восьми с половиной тысяч километров, полезная нагрузка — 45 тонн.
Дальность полета российского стратегического бомбардировщика Ту-160 — 12,300 километров, удельная нагрузка на крыло — 724 килограмма на квадратный метр. Американских сверхзвуковой бомбардировщик B-1 «Лансер» может пролететь 9,400 километров, удельная нагрузка на крыло — 820 килограмм на квадратный метр.
Джон Греватт (Jon Grevatt), специалист в области военных самолетов и аналитик по вопросам обороны Азиатско-Тихоокеанского региона в области оборонной индустрии в издательстве Janes, отметил, что ограничения дальности полета и полезной нагрузки китайских бомбардировщиков Хун-6 снизят способность Китая играть мышцами.

«Китайский бомбардировщик Хун-6 изготовлен на базе старого русского бомбардировщика Ту-16 «Барсук", введенного в эксплуатацию в 50-ых годах, — сказал эксперт. — Хотя Китай и модернизировал его, это всё равно старая модель. Китайские бомбардировщики не могут без дозаправки летать также далеко и нести такой же груз, как русские и американские бомбардировщики».

Во вторник во время патрулирования шесть китайских и русских бомбардировщиков вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны вокруг контролируемых Южной Корей островов Токто, на которые также заявляет права Япония. Обе страны подняли в воздух истребители, чтобы выследить бомбардировщики.
Согласно фотографии Воздушных сил самообороны Японии, Китай использовал новый вариант Хун-6К с восемью подкрыльевыми пилонами вместо обычных шести.
Бывший военный инструктор Китая Сун Чжунпин (Song Zhongping) сообщил, что два пилона возле концов крыла могут нести легкие виды вооружения, к примеру, бортовые устройства радиоэлектронного подавления, в то время как остальные шесть — более тяжелые бомбы или ракеты. Устройства радиоэлектронного подавления используются, чтобы обмануть радар, сонар или другую систему обнаружения.
Однако, по словам Сун, из-за отсутствия маскировки китайским бомбардировщикам сложнее преодолевать в оборонные системы других стран.

«Хун-6 нельзя рассматривать как настоящие стратегические бомбардировщики дальнего действия», — говорит он.

Первый китайско-российский дальний совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошел в июле прошлого года. Он спровоцировал сотни предупреждающих выстрелов со стороны Южной Кореи и яростный протест Японии.
Греватт считает, что совместные патрулирования помогут Китаю улучшить свои военные тактики и укрепить сотрудничество между ВВС двух стран.

«Кроме того, это стратегическое послание США, — Китай и Россия хотят и могут сотрудничать», — заключает он.

Последние новости
СМИ Великобритании: мужчин из Карабаха казнили на камеру СМИ Великобритании: мужчин из Карабаха казнили на камеру СМИ США: самолеты-шпионы у границ РФ привели президента в ярость СМИ США: самолеты-шпионы у границ РФ привели президента в ярость СМИ Китая: узнайте правду о суперфудах СМИ Китая: узнайте правду о суперфудах
Комментарии 13
Армия , Видео , Гонконг , Китай , Пекин
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
00:21
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
Происшествия
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
01:33
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
Происшествия
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение