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Москва

Создатель «Булавы» и «Ярса» Соломонов возглавит МИТ, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Создатель «Булавы» вновь возглавит Московский институт теплотехники
Фото: РИА Новости
Генеральным директором Московского института теплотехники (МИТ) вновь станет Юрий Соломонов — генеральный конструктор России по твердотопливным ракетам, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Юрий Семенович Соломонов со следующей недели возвращается на должность генерального директора МИТ", — сказал собеседник.

По его словам, эту должность он будет совмещать с должностью генконструктора предприятия и генконструктора по тематике твердотопливных ракет.
В понедельник Соломонов будет представлен в новом статусе коллективу МИТ, рассказал собеседник.

"Объединив должности, Соломонов получит всю полноту власти для управления тематикой и создания новых образцов ракетной техники", — подчеркнул собеседник агентства.

В начале декабря "Роскосмос" сообщил, что гендиректором предприятия вместо Сергея Пономарева назначен Станислав Суворов, до этого возглавлявший корпорацию "Стратегические пункты управления". Однако для назначения на пост требовалось решение набсовета "Роскосмоса", которого получено так и не было.
Академик РАН Соломонов возглавил МИТ в 1997 году, совмещая должности генконструктора и гендиректора. В 2009 году он покинул должность гендиректора, но остался на должности генконструктора.
Под руководством Соломонова завершены работы по межконтинентальной баллистической ракете "Тополь-М", создана ракета Р-30 "Булава" и межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Ракеты производства МИТ составляют основу ядерного щита России — "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".
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Армия , Сергей Пономарев , Юрий Соломонов , Роскосмос , РАН , Московский институт теплотехники , РИА Новости
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