Индия передала Мьянме советскую подлодку

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Подлодка "Минъе Тейнтхату" проекта 877ЭКМ советской постройки, долгое время состоявшая в боевом составе ВМС Индии под названием "Синдувир", официально вошла в состав ВМС Мьянмы . Об этом сообщает новостной портал mizzima.com

По его данным, торжественная церемония прошла накануне и была приурочена к празднованию 73-летия ВМС Мьянмы (Бирмы).

Ранее военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что передача Индией Мьянме дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) "Синдувир" проекта 877ЭКМ "Варшавянка" советской постройки произведена в полном соответствии с российским законодательством. В пресс-службе "Рособоронэкспорта" не стали комментировать эту информацию.

О передаче подлодки

6 апреля сообщалось, что Индия подготовила к передаче ВМС Мьянмы подводную лодку "Синдувир" проекта 877ЭКМ советской постройки, до тех пор находившейся в составе ВМС Индии.

Ряд сайтов Мьянмы, в частности dsinfo.org , сообщили, что на начавшихся 15 октября 2020 года в Бенгальском заливе учениях ВМС Мьянмы "Морской щит — 2020" впервые была продемонстрирована дизель-электрическая подводная лодка проекта 877ЭКМ. Сообщение сопровождалось соответствующими фотографиями. Условия передачи лодки пока остаются неизвестными.