ВМФ РФ получит 14 атомных подлодок 

Военно-морской флот России в ближайшие годы получит 14 атомных подводных лодок. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Как отметил Криворучко, заказы военного ведомства позволили загрузить производственные мощности завода «Севмаш» в полном объёме до 2027 года. Ежегодно предприятие будет передавать флоту по одной субмарине проектов «Борей-А» и «Ясень-М», передаёт «Красная звезда».

В соответствии с военно-морской доктриной России подлодки проекта «Борей-А» составят основу морских стратегических ядерных сил страны, это крейсеры четвёртого поколения. Головной атомный подводный крейсер усовершенствованного проекта «Князь Владимир» был включён в состав ВМФ РФ 12 июня этого года.

Проект 885М «Ясень-М» — многоцелевые атомные подводные лодки — носители крылатых ракет «Оникс» или «Калибр», а также, вероятно, «Циркон». Головное судно этого проекта — подлодка «Казань», которая проходит испытания. Недавно экипаж АПЛ при выполнении зачётного упражнения поразил высокоточной крылатой ракетой «Калибр» сухопутную цель, расположенную на расстоянии более тысячи километров от точки пуска, а также успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилось видео успешного тестового запуска управляемой ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10М». Снаряд с индексом 9М333 является доработанным вариантом 9М37 и предназначается для уничтожения самолётов на малой высоте, а также крылатых ракет, дронов и вертолётов.