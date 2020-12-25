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Иран приготовился к ракетным ударам США по ядерным объектам 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Иран приготовился к ракетным ударам США
Фото: globallookpress.com
Иран укрепляет противовоздушную оборону вблизи ядерных объектов на случай ракетных ударов со стороны США, сообщают источники.
Кувейтская газета «Аль-Кабас» пишет, что системы ПВО и РЛС аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции взяли на себя защиту ядерных объектов, мобилизованы все средства, передает РИА «Новости».
Указывается, что противовоздушную оборону укрепили в провинции Исфахан, где находится завод по обогащению урана. Кроме того, вблизи ядерного объекта в Фордо развернуты зенитная ракетная система большого радиуса действия «Бавар-373» и ЗРК «Куб», передает ТАСС.
Как пишет издание, такие меры приняты в «ожидании любых внезапных событий военного характера, которые могут произойти в свете напряженности в отношениях с США и до ухода из Белого дома президента Трампа».
Напомним, после того, как «зеленая зона» в столице Ирака подверглась ракетному обстрелу в воскресенье, в результате чего пострадал комплекс американского посольства, президент США Дональд Трамп и военные США пригрозили призвать Иран к ответу за смерть любого американца. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении проиранское ополчение.
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Комментарии
Армия , В мире , Войска , Оружие , Дональд Трамп , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Иран , США
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