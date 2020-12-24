В России начали выпуск новой зенитной управляемой ракеты

Боеприпас уже пошёл в серийное производство для нужд Министерства обороны России

Успешно испытали и поставили на конвейер — в России начали производство новой зенитной управляемой ракеты "Стрела 9М333".

Испытания новой зенитной управляемой ракеты "Стрела-9М333" успешно завершились в России. Стрельбы, прошедшие на Донгузском полигоне в Оренбургской области , дали зелёный свет к началу серийного производства нового боеприпаса для российской армии.

"ЗУР "Стрела 9М333" предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолётов и вертолётов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, что является её важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса. ЗУР "9М333" позволяет вести огонь по принципу "выстрелил-забыл", — сообщил концерн "Калашников".

Напомним, новая ракета предназначена для модификаций советского зенитно-ракетного комплекса 9К35 "Стрела-10", который используется для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах. "Стрела 9М333" имеет двигатель повышенной эффективности, новую головку самонаведения, автопилот и боевую часть массой 5 кг — увеличение разрывного заряда, длины и сечения поражающих элементов позволило повысить вероятность поражения цели.

Ракета подходит для всех модификаций "Стрелы-10", разработанной в 60-е годы в СССР и принятой на вооружение в 1976 году и до сих пор используется в армии России и других стран, включая европейские государства.