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Силы Хафтара получили хорошо сохранившиеся Т-62 

Российская Газета 16 минут назад
Силы Хафтара получили хорошо сохранившиеся Т-62
Фото: РИА Новости
Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара усилены находящимися в хорошем состоянии танками Т-62. Судя по материалам, появившимся в Сети, речь идет о "шестьдесят вторых", прибывших из соседнего Египта. Всего их не менее десятка.
Эти боевые машины практически ничем не отличаются от стандартных, но если приглядеться, можно заметить смонтированные в передней части башни гранатометы, предназначенные для постановки дымовых завес. Также обновлению подверглись средства связи.
На вооружении сухопутных войск Египта имеется более двух сотен таких танков. Еще триста машин числятся на базах хранения. По всей видимости, именно оттуда бронетехника и поступила в Ливию.
Ранее сообщалось, что сторонники Хафтара, понесшие большие потери, вынуждены реанимировать старые, не эксплуатировавшиеся многие годы Т-62, оставшиеся еще от армии Муаммара Каддафи. По всей видимости, их состояние было настолько удручающим, что союзник фельдмаршала решил поделиться техникой.
Ранее из Египта в Ливию уже направляли танки семейства Т-54/55, самолеты МиГ-21, другое снаряжение.
Кроме того, недавно стало известно о появлении в этой горячей точке современных модульных реактивных систем залпового огня "Морава" сербского производства.
В свою очередь Турция, поддерживающая противников ЛНА из Правительства национального согласия, перебросила в Ливию самоходные артиллерийские установки Т-155 Firtina, гусеничные БМП ACV-15, бронеавтомобили Kirpi, системы ПВО и ударные беспилотники Bayraktar TB2.
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Комментарии
Армия , В мире , Муаммар Каддафи , Египет , Ливия
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