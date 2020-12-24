Силы Хафтара получили хорошо сохранившиеся Т-62 

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара усилены находящимися в хорошем состоянии танками Т-62. Судя по материалам, появившимся в Сети, речь идет о "шестьдесят вторых", прибывших из соседнего Египта. Всего их не менее десятка.
Эти боевые машины практически ничем не отличаются от стандартных, но если приглядеться, можно заметить смонтированные в передней части башни гранатометы, предназначенные для постановки дымовых завес. Также обновлению подверглись средства связи.
ЛНА получила египетские Т-62. Фото: otvaga2004 pic.twitter.com/UsJMXHP1RI— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 24, 2020
На вооружении сухопутных войск Египта имеется более двух сотен таких танков. Еще триста машин числятся на базах хранения. По всей видимости, именно оттуда бронетехника и поступила в Ливию.
Ранее сообщалось, что сторонники Хафтара, понесшие большие потери, вынуждены реанимировать старые, не эксплуатировавшиеся многие годы Т-62, оставшиеся еще от армии Муаммара Каддафи. По всей видимости, их состояние было настолько удручающим, что союзник фельдмаршала решил поделиться техникой.
Ранее из Египта в Ливию уже направляли танки семейства Т-54/55, самолеты МиГ-21, другое снаряжение.
Кроме того, недавно стало известно о появлении в этой горячей точке современных модульных реактивных систем залпового огня "Морава" сербского производства.
В свою очередь Турция, поддерживающая противников ЛНА из Правительства национального согласия, перебросила в Ливию самоходные артиллерийские установки Т-155 Firtina, гусеничные БМП ACV-15, бронеавтомобили Kirpi, системы ПВО и ударные беспилотники Bayraktar TB2.