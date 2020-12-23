Японцы испугались совместного патрулирования России и Китая 

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Новость о совместном патрулировании, опубликованная в газете «Санкэй симбун», не на шутку встревожила японцев.

«Япония в окружении!» — написал один из читателей в комментариях.

Другие же предположили, что, если к Китаю и России присоединится еще и Южная Корея, тогда Японии наступит конец.

Комментаторы предложили искать подмоги у США с их современными истребителями. Кроме того, некоторые особо кровожадные читатели выступили с инициативой сбивать российские самолеты.