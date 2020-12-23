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Японцы испугались совместного патрулирования России и Китая 

Вероника Полынина 1 час назад
Японцы испугались совместного патрулирования России и Китая
Фото: Рамблер
Японские читатели испугались совместного патрулирования самолетами дальней авиации России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает РИА «Новости».
Новость о совместном патрулировании, опубликованная в газете «Санкэй симбун», не на шутку встревожила японцев.

«Япония в окружении!» — написал один из читателей в комментариях.

Другие же предположили, что, если к Китаю и России присоединится еще и Южная Корея, тогда Японии наступит конец.
Комментаторы предложили искать подмоги у США с их современными истребителями. Кроме того, некоторые особо кровожадные читатели выступили с инициативой сбивать российские самолеты.
Как сообщал «Рамблер», ранее самолеты дальней авиации ВКС России и ВВС Китая провели 10-часовое патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие проходило в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год. В Минобороны России заявили, что границы государств не были нарушены, полет проходил строго в рамках международного права и не нес угрозы третьим странам. Тем не менее, на отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения российско-китайского авиапатруля.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , РИА Новости
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