Десантный корабль «Пётр Моргунов» поступил в состав ВМФ России 

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«Приказываю зачислить в состав Военно-морского флота проекта 11711 «Пётр Моргунов» заводской номер 302 и включить в состав 121-й бригады десантных кораблей Северного флота», — цитирует Евменова РИА Новости.

Он отметил, что «Пётр Моргунов» наряду с уже поступившим в состав Северного флота головным кораблём «Иван Грен» и ожидающимися десантными кораблями «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», а также с фрегатами проекта 22350 «составят основу группировок дальней морской и океанской зоны».

Главком ВМФ рассказал, что БДК «Пётр Моргунов» назван в честь первого кавалера ордена Нахимова первой степени начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.