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Десантный корабль «Пётр Моргунов» поступил в состав ВМФ России 

RT на русском и ещё 7 3 часа назад
Десантный корабль «Пётр Моргунов» поступил в состав ВМФ России
Фото: пресс-служба ВМФ
Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Пётр Моргунов» поступил на вооружение Военно-морского флота России, сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

«Приказываю зачислить в состав Военно-морского флота проекта 11711 «Пётр Моргунов» заводской номер 302 и включить в состав 121-й бригады десантных кораблей Северного флота», — цитирует Евменова РИА Новости.

Он отметил, что «Пётр Моргунов» наряду с уже поступившим в состав Северного флота головным кораблём «Иван Грен» и ожидающимися десантными кораблями «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», а также с фрегатами проекта 22350 «составят основу группировок дальней морской и океанской зоны».
Главком ВМФ рассказал, что БДК «Пётр Моргунов» назван в честь первого кавалера ордена Нахимова первой степени начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны.
Ранее завершились госиспытания головного корвета проекта 20385 «Гремящий». Церемония приёма корвета в состав ВМФ запланирована на конец декабря.
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Комментарии
Армия , Николай Евменов , Петр Моргунов , РИА Новости , Калининград , Калининградская Область
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