Большинство россиян оценили положительные изменения в армии 

Две трети опрошенных родителей мальчиков-подростков хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии. А половина тех, кто отслужил срочную службу в армии в течение последних 5 лет, говорят, что неуставных отношений стало меньше, следует из опроса ВЦИОМ , проведенного методом телефонного интервью среди по 1600 россиян в возрасте от 18 лет в 80 регионах страны.

Как показало исследование, 50% опрошенных родителей мальчиков-подростков отметили положительные изменения в российской армии. Две трети (68%) опрошенных заявили, что скорее хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии. Среди тех, кто служил или служит эта доля еще выше — 80%. Обратного мнения придерживаются 27% опрошенных среди потенциально-вовлеченных и 15% среди вовлеченных.

Основными положительными изменениями, произошедшими в Вооруженных Силах за последние два-три года, по мнению россиян, являются глобальное перевооружение, рост денежного довольствия, улучшение взаимоотношений.

Только 8% респондентов считает, что ситуация ухудшилась. Среди отрицательных изменений упоминаются: невысокий уровень заработной платы и излишне мягкие условия службы.

Как пишет "Независимая газета" , опрошенные позитивно отнеслись к тому, что российская армия оснащена передовым вооружением, то есть служба получила еще и образовательных характер, потому что требует навыков обращения со сложной техникой. Положительно отнеслись и к увеличению денежного довольствия. В армии повысилось качество еды и снаряжения бойцов. Отметили опрошенные и значительное улучшение взаимоотношений в армейской среде, что представляется очень важным.

Но по-прежнему существует обеспокоенность невысоким уровнем зарплаты. Однако тут следует учитывать то, что у срочников, например, нет необходимости тратить средства на еду, одежду и жилье — все это им предоставляет государство, они находятся на полном гособеспечении.

Что касается неуставных отношений, то об их наличии говорят потенциально вовлеченные респонденты, то есть не служившие (19%), в то время как среди вовлеченных (отслуживших) о неуставных взаимоотношениях говорят 5%.

Как подчеркивает Алексей Мухин , генеральный директор Центра политической информации, по заказу которого и проводился опрос, опасения неуставных отношений "это, если хотите, своеобразное наследство 90-х, когда ослаб контроль командиров над ситуацией в казармах, однако тут необходимо четко понимать, что армия это отпечаток современного общества со всеми его приглядными и неприглядными моментами развития".

"В итоге возникает парадоксальная картина: приличное количество неслуживших, включая родителей будущих "срочников" — неуставных отношений опасаются, а вот большинство реально отслуживших эту проблему не отмечают. 18% из этой группы вообще говорят о слишком мягких условиях службы", — говорит Мухин, отмечая, что опасения службы могут объясняться застарелыми страхами, а также медийностью инцидентов, которые случаются во всех армиях мира.

"Со времен действительно порой жуткой казармы в 90-е, жизнь в стране изменилась, и гражданское общество вслед за ней, а также — армия. Она теперь совершенно другая — это "школа жизни", — заявил глава Центра политической информации, подчеркнув, что с этим согласны 44% опрошенных, а 32% считают армейскую службу долгом Родине.

Комментируя результаты опроса ВЦИОМ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов обращает внимание на то, что на фоне внешней тревожной повестки россияне весьма позитивно воспринимают новости о перевооружении армии РФ, о создании и введении на боевое дежурство новейших, часто не имеющих аналогов в мире систем вооружения. И среди вовлеченной и не вовлеченной групп граждан (это в первую очередь родители подрастающих юношей) наблюдается принципиально новое отношение к прохождению срочной службы.

Если 5-8 лет назад в подобных исследованиях мнения делились почти поровну, особенно в части не вовлеченной аудитории в пользу профессиональной армии и отказа от призыва, то сегодня картина иная.

Показательны даже не цифры в пользу срочной службы в новой армии РФ (таковых 68-80% респондентов), а например, то, что больше всего отмечают участники исследования как негативные моменты службы в сравнении данных полученных внутри опрошенных групп.

"Служба снова рассматривается в обществе как социальный и карьерный лифт на фоне сворачивания во всем мире либеральной рыночной конструкции при первом серьезном вызове всемирной пандемии коронавируса", — считает Мартынов.

По его мнению, в ближайшие годы такие базовые государственные институты как Армия будут все больше востребованы и поддержаны обществом, как фундаментальная основа не только государства, но и общества в целом. Однако, подчеркивает политолог, это вовсе не значит, что неминуемо грянет Новая Мировая война.