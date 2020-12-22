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Москва

Украину призвали устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор» 

Lenta.ru 37 минут назад
Киев призвали устроить российскому флоту «Перл-Харбор»
Фото: РИА Новости
Киев должен разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса. С таким призывом в эфире телеканала «Прямой» выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, передает РИА Новости.
По его словам, Украина должна «перейти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», Кроме того, Свереда заявил, что Великобритания и США начнут относиться к Украине как к партнеру, если она восстановит свою армию и создаст собственные космические войска.
В 2018 году журналист Том Роган на страницах в The Washington Examiner призвал взорвать Крымский мост. В публикации автор посчитал факт постройки моста «оскорблением для Украины» и констатировал, что США должны посодействовать бомбежке этой постройки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал публикацию «безумием» и «уродливым проявлением некачественной журналистики».
В 2017 году представители Военно-морских сил Украины разработали новую тактику по борьбе с российским флотом в Черном море. Атаковать корабли России должны несколько бронекатеров, чтобы хотя бы один смог «достать противника».

«Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели», — сказал командир одного из бронекатеров Роман Мокряк.

Тактика «волчья стая» применялась немецкими подводными лодками в ходе Второй мировой войны. Ее автором является гросс-адмирал Карл Дениц.
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Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Песков , Роман Мокряк , РИА Новости , Киев , Республика Крым , США , Великобритания
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