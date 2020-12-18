Пентагон опроверг приостановку работы с командой Байдена

Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что приостановил работу по передаче дел с командой избранного президента Джо Байдена, вся информация будет и далее предоставляться, говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Криса Миллера на сайте ведомства.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что взаимодействие Пентагона с представителями Байдена приостановлено по указанию Миллера.
"Министерство обороны продолжит предоставлять всю необходимую поддержку команде инспекции ведомства, чтобы наша страна и граждане оставались в безопасности. По состоянию на сегодня мы согласовали 139 собеседований с более чем 200 сотрудниками минобороны, 161 запрос информации и раскрыли тысячи страниц непубличных и секретных документов, больше, чем при прежних передачах дел. Ни разу министерство не отменяло беседу или отказывало в этом", — говорится в заявлении.
По его словам, на предстоящие рождественские праздники будет сделан взаимно согласованный перерыв, после чего работа будет продолжена.