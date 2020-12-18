Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана 

Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна . Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск — и что происходит в регионе на самом деле?

К утру четверга, 17 декабря, российским миротворцам в Карабахе удалось разблокировать несколько армянских сел в Лачинском коридоре, которые ранее окружил азербайджанский спецназ. Это уже второй случай, когда азербайджанская сторона пытается использовать несовершенство соглашения о прекращении огня, чтобы улучшить конфигурацию линии фронта.

Эмоциональная и психологическая атмосфера в Карабахе и Армении близка к массовой истерии, в результате чего информационное поле заполнено слухами, непроверенными данными и просто провокационными вбросами. В среду, 16 декабря, даже премьер-министр Армении Никол Пашинян, который вроде бы должен обладать точными данными, утверждал, что якобы «российские миротворцы попали в окружение», что впоследствии пришлось опровергать российскому Минобороны. Не подтвердились и сообщения о якобы продолжении боев у Хцаберда.

Нет точных данных и о судьбе примерно 60 карабахских военнослужащих в лесистых горах у села Хин Тагер, связь с которыми была потеряна два дня назад. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что они попали в плен к азербайджанцам, но подтверждений этому нет. Баку распространяет видеоролик с пленными армянами, но когда и где он снят — непонятно. Жители общины Сарапат Ширакской области Армении (это север республики) разглядели в этом ролике своих родных, которые отправились в Карабах добровольцами. В итоге эти жители перекрыли дорогу Гюмри — Баграташен, ведущую в Грузию, требуя от властей страны что-нибудь сделать.

Реальность такова.

У поселений Хцаберда и Хин Тагера примерно батальон азербайджанского спецназа «Яшма» (до шести сотен человек) приблизился к армянским постам (около 60 человек) и выслал парламентера с предложением сдаться. Армяне отказались и отступили в лес мелкими группами. Спас их туман. Некоторые из них из окружения вышли, но с другими группами связь пропала. Часть осталась на позиции с командиром Арсеном Казаряном , и после переговоров азербайджанцы пропустили их к российским миротворцам.

Сотовой связи там нет, коротковолновые рации в горах бесполезны, длинноволновых у них нет, да и аккумуляторы должны были давно сесть. Где сейчас находятся эти группы, неизвестно. Пустые села, как и все ущелье, в данный момент контролируются российскими миротворцами, боестолкновений там в последние дни не отмечено.

В Лачинском коридоре тот же самый спецназ «Яшма» два дня назад попытался поставить под контроль несколько армянских сел с обеих сторон от дороги Горис — Лачин — Степанакерт. То есть той самой единственной «дороги жизни», связывающей Армению и Карабах, и которую по соглашению от 9 ноября должны контролировать российские миротворцы.

Речь идет о селах в горах к югу от дороги — Хин (Старый) и Мец (Большой) Шен, Лисагор, и к северу — Ехцаох. Административно оба Шена и Ехцаох относятся к Лачинскому району Карабаха (то есть, по идее, должны были быть переданы азербайджанской стороне), но, с другой стороны, их можно отнести к зоне Лачинского коридора (который должен находиться под контролем российских миротворцев). Контролируя эти села и высоты вокруг них, можно контролировать и саму дорогу, а это означает грубое нарушение соглашения о прекращении огня и вообще разрушает всю конфигурацию, которая этим соглашением предусмотрена. А село Лисагор (историческое Лысогорье, это русское село, основанное в начале ХХ века старообрядцами) вообще административно относится к Шушинскому району, то есть ни при каких обстоятельствах не должно попадать в азербайджанскую зону контроля.

В каждое из этих сел ведут небольшие ответвления от основной трассы. Азербайджанцы выставили на этих дорогах блокпосты, чем фактически блокировали села, а Хин Шен и вовсе окружили, расставившись на высотах вокруг.

После чего «вступили в переговоры» с местными жителями, а по факту потребовали от них покинуть свои села. Надо сказать, что в Хин Шене (в советское время село называлось Киров) людей практически не осталось, и переговоры с азербайджанскими спецназовцами вел местный староста в одиночку. В Мец Шене до начала войны было чуть более ста жителей, включая прошлогодних беженцев из Талыша. Телефонная связь с этими селами отсутствует, и прояснить детали долго не удавалось.

Предположительно, в районе Хин Шена находилось до 150 карабахских военнослужащих. Азербайджанская сторона заявила, что гражданские могут села покинуть, но армянских военнослужащих они не пропустят и пусть они сдадутся. Именно в этот момент и появился видеоролик с пленными, в котором жители Ширака разглядели своих родственников и соседей.

Ситуация зависла, стали распространяться панические слухи, которые разгонялись странными заявлениями армянских должностных лиц, включая и самого премьера Пашиняна. Вечером в среду, 16 декабря, в район стали подтягиваться российские миротворцы, и ночью азербайджанский спецназ снял блокпосты с дорог, разблокировал села, срыл позиции на высотах и ушел в Шушу.

В заявлении от 9 ноября не прописана зона ответственности миротворцев в Лачинском коридоре. То есть там написано, что сам коридор должны контролировать российские миротворцы, и ни армянских, ни азербайджанских войск там быть не должно. Но подробно, детально и на карте это не прописано и не прорисовано.

Границы коридора до последних деталей не известны, как и то, что реально на земле надо включать в это понятие — Лачинский коридор. В результате азербайджанская сторона решила, что если уж саму дорогу с асфальтом контролировать нельзя и перегородить ее шлагбаумом не получится, то почему бы не сесть на высотах вокруг, поставить там по пулемету и контролировать дорогу если не де-юре, то де-факто.

Кроме того, есть данные, позволяющие предполагать, что события у Хцаберда и сейчас в Лачинском коридоре могут быть не централизованными операциями, а инициативой на местах. Спецназ «Яшма» бесконтрольно гуляет по горам вокруг Шуши, производя много шума. Им изначально не хватило славы: еще в начале войны на северном участке фронта «Яшма» попала в засаду, понеся очень болезненные потери. И теперь очень хочется восстановить репутацию, пользуясь несовершенством соглашения о прекращении огня.

Кроме того, армяне сильно деморализованы и не успевают адекватно реагировать на подобные выпады. Примечательно здесь и то, что, по свидетельствам очевидцев, парламентеры «Яшмы» откровенно говорят, что убивать никого не хотят, тем более в таких количествах. У них цель другая.

К сожалению, пока нет признаков того, что все спорные вопросы соглашения будут решены путем переговоров. Азербайджанскую сторону объективно устраивает происходящее, и Баку не заинтересован в детальном уточнении позиций и карт. Пока, правда, миротворцам удается решать эти спорные вопросы без применения силы, поскольку чисто политически новое обострение пока не актуально ни для кого. Но не ясно, сколько времени продлится выяснение такого рода спорных моментов и где полыхнет в следующий раз.

Отдельная история с пленными и пропавшими без вести. Соглашение об обмене «всех на всех» вроде бы достигнуто, но на деле еще не осуществлено. По окончании активных боевых действий этот вопрос всегда становится одним из основных объектов общественного обсуждения. Неясности и неточности автоматически приводят к социальным возмущениям, что и случилось в Шираке. К сожалению, армянское руководство, мягко говоря, неудовлетворительно справляется с этим, а порой и само распространяет фальшивую информацию. И решать все эти проблемы пока что приходится миротворческим силам России.