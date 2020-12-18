Видео подробностей суда над военным Украины 

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17 декабря появилась информация о том, что суд над командиром украинского артиллерийского катера "Скадовск", допустившим ошибку на совместных учениях с НАТО , пройдет в Одесской области. Во время учений "Sea Breeze 2017" командир боевого судна в ходе совершения маневров на реке Дунай не оценил обстановку и корабль сел на мель.

Теперь украинского военнослужащего обвиняют в нарушении правил кораблевождения и небрежном отношении к военной службе.