«Спрут-СДМ1» прошел испытания на море и в субтропиках

Испытания подтвердили, что машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег.

«С учетом своего назначения машина должна соответствовать очень серьезным требованиям. В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур. «Спрут-СДМ1», в первую очередь, предназначен для российских десантников. Можно ожидать, что показанные «Спрутом» возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Каждый этап проверок в различных условиях предусматривает и стрельбовые испытания. По результатам госиспытаний конструкторской документации должна быть присвоена литера «О1», позволяющая приступить к серийному выпуску машин.