В России сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе 

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, сказал Конашенков.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — приводит РИА «Новости» слова представителя Минобороны.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 11-12 декабря возобновились бои за села Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе. Оба села оставались под контролем Армении, однако на карте проведения миротворческой операции отнесены к Азербайджану.

Вечером 12 декабря Министерство обороны России уточнило границы проведения миротворческой операции, на этот раз отнеся Хцаберд и Хин Тахер к Армении. Азербайджан занял Хин Тахер.

14 декабря он стал оспаривать принадлежность еще двух сел — Хин Шен и Мец Шен в Шушинском районе. Азербайджанские военные полностью их окружили. Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.