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Москва

Авиабаза США приняла учебные пуски «Булавы» за настоящую атаку 

Lenta.ru 1 час назад
На ключевой авиабазе войск США в Германии «Рамштайн» по ошибке сработал сигнал боевой тревоги после пусков российских ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» 12 декабря. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
Подлодка «Владимир Мономах» впервые запустила четыре ракеты «Булава»
Неверные данные поступили с разведывательных спутников США. Весь персонал военной базы получил автоматические уведомления, а на территории базы через громкоговорители звучало предупреждение о ракетной атаке. Спустя несколько минут командование выяснило, что ядерной угрозы на самом деле нет, и сигнал тревоги отключился.
Руководству базы удалось убедиться в безопасности ситуации до того, как были приняты какие-либо меры. Сообщается, что военные действовали согласно существующим руководствам.
На прошлой неделе в тренировке Вооруженных сил России участвовала так называемая стратегическая триада: атомные подлодки, стратегические бомбардировщики и подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».
Видео пуска с «Владимира Мономаха» было обнародовано 12 декабря. Пуск «Ярса» демонстрировался на видео тремя днями ранее — 9 декабря.
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Армия , Видео , CNN
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