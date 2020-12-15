На ключевой авиабазе войск США Германии «Рамштайн» по ошибке сработал сигнал боевой тревоги после пусков российских ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» 12 декабря. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN

Неверные данные поступили с разведывательных спутников США. Весь персонал военной базы получил автоматические уведомления, а на территории базы через громкоговорители звучало предупреждение о ракетной атаке. Спустя несколько минут командование выяснило, что ядерной угрозы на самом деле нет, и сигнал тревоги отключился.

Руководству базы удалось убедиться в безопасности ситуации до того, как были приняты какие-либо меры. Сообщается, что военные действовали согласно существующим руководствам.

На прошлой неделе в тренировке Вооруженных сил России участвовала так называемая стратегическая триада: атомные подлодки, стратегические бомбардировщики и подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».