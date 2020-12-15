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Москва

Стрелков предрек россиянам разгром в Карабахе 

Елена Прошина 7 часов назад
Стрелков: турецкие военные способны уничтожить российских миротворцев
Фото: ТАСС
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что турецкие военные способны уничтожить российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Ура.ру».

«Если российские миротворцы вмешаются в конфликт в Нагорном Карабахе, они будут разгромлены турецкой коалицией», — заявил Гиркин.

По его мнению, российские власти не собираются рисковать, поэтому миротворцы не будут слишком активны. Гиркин предположил, что миротворцы будут только фиксировать нарушения перемирия.
Как писал «Рамблер», ранее Гиркин заявил, что соглашение Армении и Азербайджана о прекращении огня негативно отразится на России.
По его мнению, Карабах станет для России «еще одной маленькой Сирией, вполне солидной по расходам», а российские военные окажутся там в оперативном окружении Турции и Азербайджана, «фактически в заложниках».
По его мнению, Россия пошла на «колоссальнейшую уступку», которая «поощрит Эрдогана на дальнейшие действия». Гиркин считает, что следующим шагом турецкого президента станет вмешательство в процессы, происходящие в Донбассе.
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Армия , Игорь Гиркин
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