США наказали Турцию за С-400 

США ввели санкции против Турции из-за покупки ей российских зенитно-ракетных комплексов C-400. По словам госсекретаря Майкла Помпео, турецкие власти должны незамедлительно начать решать «проблему С-400» вместе с Вашингтоном. Глава Госдепа также вновь пригрозил России «расплатой».

Санкции минфина США введены против Секретариата оборонной промышенности Турции, руководителя ведомства Исмаила Демира и еще трех турецких чиновников. Об этом со ссылкой на главу Госдепартамента сообщает ТАСС.

«Турция ценный и важный партнер США по обеспечению региональной безопасности, и мы хотели бы продолжить нашу многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, устранив препятствие в виде С-400 как можно скорее», — подчеркнул Помпео.

По его словам, санкции — ясный сигнал того, что Штаты не потерпят каких-либо существенных сделок с Российской Федерацией в сфере обороны и разведки.

«Сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США», — заверил чиновник.

Госсекретарь добавил, что Россия должна заплатить цену за «широкий спектр своих злонамеренных действий».

Турецкий МИД санкции осудил и пообещал ответить на этот недружественный шаг США. По мнению властей Турции, заявления американских властей об «уязвимости» систем НАТО из-за покупки C-400 «не имеют технического объяснения».

«Турция неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение», — подчеркивается в заявлении официальной Анкары.

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. В ноябре прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на источники, имеющие доступ к данным американской разведки, сообщил, что возможность закупки комплексов обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.

При этом официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт в августе прошлого года предупредила о возможности введения Вашингтоном санкций против стран по всему миру, которые приобретут российские С-400.

Сергей Чемезов. Особое негодование американской стороны вызывает закупка этих ЗРК Турцией. Москва еще в декабре 2017 года заключила с Анкарой договор на поставку четырех дивизионов этих комплексов. Это стало крупнейшим контрактом России со страной — членом НАТО. Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона на сумму около $2,5 млрд 55% из них покрыл российский кредит, пояснил газете «Коммерсант» глава корпорации Ростех

Вашингтон выступил резко против такого решения турецкой стороны. Свою позицию он объяснил риском сделки для НАТО. Такое мнение выразил, в частности, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, по словам которого в случае приобретения Анкарой оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона сможет изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан между РФ и Китаем. В КНР российский ЗРК назвали лучшим в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400. Армия Индии также купила С-400 у России, заявив, что не боится американских санкций.