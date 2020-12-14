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Минобороны РФ сообщило об обмене пленными «всех на всех» в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 11 22 часа назад
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными «всех на всех» в Карабахе
Фото: Reuters
Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов в течение двух недель лично вел переговоры об обмене пленными по принципу "всех на всех", в результате достигнутых договоренностей в понедельник, 14 декабря, был осуществлен обмен военнопленными. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Представитель военного ведомства отметил, что Мурадов лично передал азербайджанской стороне 12 человек, а армянской стороне — 44 человека.
Ранее сообщалось, что 14 декабря Армения и Азербайджан начали взаимный обмен пленными и заложниками. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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Комментарии 1
Армия , Рустам Мурадов , Игорь Конашенков , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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