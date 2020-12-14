Конструктор оборонного завода написал открытое письмо Путину

Проект по разработке и дальнейшему вооружению российских подводников буксировщиками «Спрут» сорван, заявил в письме президенту России Владимиру Путину главный конструктор завода «Буревестник» Петр Трошин. Инженер заявил, что новое руководство предприятия уволило его без объяснения причин, сообщает РБК.

Трошин в письме главе государства отметил, что «Спрут» был разработан в ответ на призыв российского флота создать буксировщик для подводного спецназа. Аппарат впервые был выставлен на всеобщее обозрение на форуме «Армия-2020».

Проект, по словам инженера, высоко оценили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Военно-морского флота Николай Евменов . Шойгу в свою очередь приказал доработать проект, организовать все необходимые испытания, чтобы в кратчайшие сроки вооружить российских подводников прогрессивным оборудованием.

В настоящее время поручение министра обороны не выполняется, подчеркнул Трошин. По его словам, сложности начались, когда пост директора завода «Буревестник» занял Сергей Старостин

Он, отметил конструктор, не удерживался «на своих предыдущих нескольких должностях более полутора лет». Старостин якобы не только уволил Трошина без объяснения причин, но и «выдавил с завода» специалистов, занятых в реализации проекта, — Константина Богдана и Елену Глгатян.

«Он (Старостин) не то, чтобы проигнорировал, а просто отменил указание министра обороны Российской Федерации и главкома ВМФ России о развитии буксировщиков водолазов», — говорится в письме.

Трошин заявил, что работы по «Спруту» были прекращены, сроки реализации проекта сорваны, а испытания опытных образцов отменены.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жители Миасса обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить строительство в городе логистического центра Wildberries. В своем обращении горожане заявили, что опасаются транспортного коллапса и испорченных фурами дорог.