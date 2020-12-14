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Москва

Разработчик подводного буксировщика «Спрут» написал Путину о срыве работ 

Lenta.ru 26 минут назад
Конструктор оборонного завода написал открытое письмо Путину
Фото: ТАСС
Главный конструктор завода «Буревестник» и разработчик подводного буксировщика для отрядов специального назначения «Спрут» Петр Трошин обратился к президенту России Владимиру Путину, передает РБК.
В открытом письме к главе государства он написал, что его уволили в ноябре без объяснения причин, из-за чего проектные работы были сорваны.
Трошин уточнил, что «по непонятному стечению обстоятельств» с января 2020 года генеральным директором завода стал Сергей Старостин, «не удерживающийся на своих предыдущих нескольких должностях более полутора лет». Он отменил указ министерства обороны о развитии буксировщиков водолазов и уволил ряд сотрудников, занимавшихся этой задачей.

«В результате проектные работы прекращены, планы сорваны, испытания отменены», — рассказал автор письма.

Издание поинтересовалось в Кремле, получали ли там письмо подобного содержания, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил отрицательно.
В августе на форуме «Армия-2020» был впервые представлен образец подводного буксировщика «Спрут». Министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов высоко оценили новейшую разработку и дали поручение флоту и промышленности провести их государственные испытания и поставить на снабжение силовым структурам.
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Комментарии 49
Армия , Сергей Шойгу , Николай Евменов , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Сергей Старостин , Министерство обороны
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