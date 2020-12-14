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Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Это второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий с северного космодрома был успешно проведен 23 декабря 2014 года.