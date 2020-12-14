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С космодрома Плесецк совершен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» 

ТК «Звезда» и ещё 1 43 минуты назад
В понедельник, 14 декабря, в 08:50 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома министерства обороны России в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.
Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.
Это второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий с северного космодрома был успешно проведен 23 декабря 2014 года.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Архангельская Область , Плесецк
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