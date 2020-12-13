Стали известны потери Армении и Азербайджана в ходе вчерашних боев за два села-анклава в Гадрутском районе Карабаха (Арцаха). О них сообщает «Спутник-Армения» со ссылкой на Минобороны республики.
В ведомстве отметили, что 12 декабря азербайджанские силы, подтянув солдат и технику (включая тяжелые артиллерийские системы), предприняли атаку на села Хцаберд и Хин Тахер.
«В результате боя, длившегося несколько часов, противнику удалось проникнуть в село Хин Тахер и вплотную приблизиться к Хцаберду. У противника есть погибшие и ранены, с армянской стороны — шестеро раненых», — сказано в сообщении.
Министерство обороны Армении осудило «провокацию азербайджанской армии», заявив что Баку грубо нарушил договор о перемирии.
«Сложившаяся ситуация идет вразрез с ключевым требованием совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана — о прекращении боевых действий. Она ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря личным усилиями президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Село Мец Тахлар в Карабахе перешло под контроль Азербайджана.