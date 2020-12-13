Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В Армении сообщили о потерях после нарушения перемирия в Карабахе 

Майк Габриелян 1 час назад
Стали известны потери Армении и Азербайджана в ходе вчерашних боев за два села-анклава в Гадрутском районе Карабаха (Арцаха). О них сообщает «Спутник-Армения» со ссылкой на Минобороны республики.
В ведомстве отметили, что 12 декабря азербайджанские силы, подтянув солдат и технику (включая тяжелые артиллерийские системы), предприняли атаку на села Хцаберд и Хин Тахер.

«В результате боя, длившегося несколько часов, противнику удалось проникнуть в село Хин Тахер и вплотную приблизиться к Хцаберду. У противника есть погибшие и ранены, с армянской стороны — шестеро раненых», — сказано в сообщении.

Баку пригрозил установить контроль над селом Хцаберд до утра
Министерство обороны Армении осудило «провокацию азербайджанской армии», заявив что Баку грубо нарушил договор о перемирии.

«Сложившаяся ситуация идет вразрез с ключевым требованием совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана — о прекращении боевых действий. Она ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря личным усилиями президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Село Мец Тахлар в Карабахе перешло под контроль Азербайджана.
Комментарии 246
Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение