Азербайджан возобновил военные действия в Карабахе 

Азербайджан атаковал два села в Гадрутском районе Карабаха, нарушив перемирие. Бои идут у сел Хцаберд и Ин Тахер. Об этом сообщает «Спутник-Армения» со ссылкой на Армию обороны Нагорного Карабаха.
Эти два села в Гадрутском районе остались анклавом Армении. Вся территория вокруг контролируется Баку.
Обстановка у сел обострилась сегодня утром. В Ереване заявляют, что азербайджанцы пытались напасть на одну из позиций Армии обороны Карабаха. Ранения разной тяжести получили трое военных резервистов.
Ранее Москва, Ереване и Баку заключили трехстороннее мирное соглашение. В Армении говорят, что Гадрутский район полностью входит в территорию бывшего НКАО и попадает под пункт «стороны остаются на занятых позициях».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Минобороны РФ отреагировали на возобновление военных действий в Нагорном Карабахе.