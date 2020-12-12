Подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые выпустил сразу четыре баллистические ракеты Р-30 «Булава-30». Видео учений опубликовало Минобороны в субботу, 12 декабря.
В ведомстве отметили, что запуск ракет прошел в штатном режиме. Пуск производился из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа. Все ракеты успешно достигли цели.
В феврале замглавы Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков говорил, что Р-30 «Булава-30» нельзя назвать «особенно прорывной» разработкой, так как по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракета она сравнима с американской ракетой UGM-133A Trident II D5, которую приняли на вооружение еще в 1990 году. Однако российская ракета уступает ей в 2,5 раза по забрасываемому весу.