Подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые выпустил сразу четыре баллистические ракеты Р-30 «Булава-30». Видео учений опубликовало Минобороны в субботу, 12 декабря.

В ведомстве отметили, что запуск ракет прошел в штатном режиме. Пуск производился из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа. Все ракеты успешно достигли цели.