Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶
Выберите регион
Москва

«Владимир Мономах» впервые выпустил сразу четыре «Булавы» из подводного положения 

Суть событий и ещё 30 50 минут назад
Подводный ракетный крейсер «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые выпустил сразу четыре баллистические ракеты Р-30 «Булава-30». Видео учений опубликовало Минобороны в субботу, 12 декабря.
В ведомстве отметили, что запуск ракет прошел в штатном режиме. Пуск производился из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа. Все ракеты успешно достигли цели.
В феврале замглавы Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков говорил, что Р-30 «Булава-30» нельзя назвать «особенно прорывной» разработкой, так как по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракета она сравнима с американской ракетой UGM-133A Trident II D5, которую приняли на вооружение еще в 1990 году. Однако российская ракета уступает ей в 2,5 раза по забрасываемому весу.
Суть событий: последние новости
США "уничтожили" российские С-400 и Су-34 США "уничтожили" российские С-400 и Су-34 Не стало актера Николая Иванова - звезды фильма "Вечный зов" Не стало актера Николая Иванова - звезды фильма "Вечный зов" Елена Малышева внесла ясность на фоне слухов о закрытии шоу "Жить здорово" Елена Малышева внесла ясность на фоне слухов о закрытии шоу "Жить здорово"
Армия , Видео , Константин Сивков , Министерство обороны , Архангельская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Происшествия
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение