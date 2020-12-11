Появилось видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» 

Минобороны России показало видео с испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Кадры опубликованы в YouTube-канале ведомства. На записи запечатлен пуск ракеты с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.

Как отмечается в сообщении под видео, скорость полета ракеты превысила 8 махов. По данным объективного контроля, береговая цель была успешно поражена.

В министерстве отметили, что это не первый успешный пуск "Циркона". Испытательные стрельбы уже проходили в октябре и ноябре текущего года.