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Москва

Появилось видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» 

Газета.Ru и ещё 8 55 минут назад
Минобороны России показало видео с испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Кадры опубликованы в YouTube-канале ведомства. На записи запечатлен пуск ракеты с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" поразила цель
Как отмечается в сообщении под видео, скорость полета ракеты превысила 8 махов. По данным объективного контроля, береговая цель была успешно поражена.
В министерстве отметили, что это не первый успешный пуск "Циркона". Испытательные стрельбы уже проходили в октябре и ноябре текущего года.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Архангельская Область
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