Опубликовано фото нового ядерного объекта в Иране

Эксперт по контролю над вооружениями из Института международных исследований Миддлбери ( США Джеффри Льюис опубликовал в своем Twitter -аккаунте фотографии нового подземного ядерного объекта в Иране, сделанные со спутника американской компании Planet.

New images from @planetlabs now clearly show tunneling for the new underground centrifuge assembly building near Natanz, Iran. https://t.co/eP10Obir2w pic.twitter.com/bO7hBKiARD— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) December 9, 2020 По информации Льюиса, Иран строит новый подземный цех по сборке центрифуг недалеко от Натанзы в рамках своей ядерной программы после того, как в июле в результате взрыва было разрушено главное здание объекта. Предполагается, что новый цех сооружается внутри горы. Льюис указал на две точки, которые, по его мнению, выглядят как два входа в туннель с двумя дорогами, соединяющими его со старым зданием. По оценке эксперта, новый предполагаемый подземный ядерный объект по размерам не уступает старому.

Как отмечает издание Al-Mazdar News, предположения Льюиса не беспочвенны, поскольку глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи пообещал после инцидента со старым объектом в Натанзе, что новое здание будет укрыто в «сердце гор» для защиты его от возможных атак. Тогда СМИ предположили, что взрывы были результатом действий израильских хакеров, якобы действовавших в ответ на предполагаемый взлом Тегераном водохозяйственных сооружений страны. В свою очередь Иран отрицал свою причастность к инциденту на израильских водных объектах.