Российские миротворцы попали в ДТП в Карабахе

Российские миротворцы попали в ДТП в Нагорном Карабахе, передает телеграм-канал «Военный обозреватель»

Грузовой автомобиль «Урал» с российскими военными столкнулся с внедорожником, в котором находились двое местных жителей. Оба гражданских погибли.

Как сообщал «Рамблер», российские миротворческие силы прибыли в Нагорный Карабах в соответствии с соглашением, подписанным премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным о прекращении боевых действий в регионе. Для сохранения стабильности в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией, на эту территорию было переброшено 1 960 человек и 552 единицы техники, развернуто 23 наблюдательных поста.

Напомним, обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. 9 ноября было подписано совместное заявление Пашиняна, Алиева и Путина о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.