В Армении призвали Россию готовиться к новой войне

«Азербайджанские земли были под оккупацией около 30 лет. Оккупационная политика Армении против Азербайджана в начале 90-х годов привела к оккупации наших земель», — заявил он.
«Моя позиция следующая — Турция и Азербайджан, добившись определенных успехов во второй карабахской войне, уже готовят почву для дальнейшего экспансионизма в нашем регионе. Это дает повод думать о том, что нашей стране нужно готовиться к тому, что в ближайшем будущем не обойдется без новой войны. Тем более что для этого созданы все условия. И война уже будет идти на территории Армении. В устах глав соседних стран, с которыми должны выстраиваться отношения, делается заявка на территорию международно признанной республики Армения, что является очередным подтверждением факта, что произошедшее является агрессией Азербайджана и стремлением Турции к усилению в регионе», — отметил он.
«Открыто заявляется, что Армении в той войне противостояли вооруженные силы двух стран и наемники с Ближнего Востока. Это очередной раз подтверждает деструктивный подход Баку, который при подстрекательстве Анкары продолжает политику агрессии по отношении к своим соседям. Говорить о том, что конфликт решился перемирием, это означает нежелание видеть того, что произошло в регионе. Все еще впереди, нам еще предстоят болезненные и тяжелые события в будущем. В этом контексте Российской Федерации нужно делать свои выводы. Рано или поздно случится акт агрессии по отношению к Армении, тогда России придется делать выбор между союзником и стабильностью. В регионе изменилась ситуация не в лучшую сторону, и напряжение будет только расти», — предрек эксперт.