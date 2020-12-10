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Москва

Российский боевой робот «Уран-9» попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
«Уран-9» — боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу. Разрабатывается и производится нахабинским «766-м управлением производственно-технологической комплектации». В январе 2019 года «Уран-9» был принят на вооружение армии России. В апреле 2019 года заместитель начальника генерального штаба генерал-лейтенант Игорь Макушев заявил, что разработчики устранили все выявленные в ходе эксплуатации в Сирии недостатки, и робот готов к использованию в войсках.
На проходившем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" этот робот был продемонстрирован в одном ряду с танком Т-14 и БМП Т-15, созданными на платформе "Армата", боевой машиной пехоты "Курганец-25", бронетранспортером "Бумеранг", а также другими новейшими образцами отечественной техники.
Армия , Видео , Игорь Макушев , Генштаб
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