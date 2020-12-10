Российский боевой робот «Уран-9» попал на видео 

«Уран-9» — боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу. Разрабатывается и производится нахабинским «766-м управлением производственно-технологической комплектации». В январе 2019 года «Уран-9» был принят на вооружение армии России . В апреле 2019 года заместитель начальника генерального штаба генерал-лейтенант Игорь Макушев заявил, что разработчики устранили все выявленные в ходе эксплуатации в Сирии недостатки, и робот готов к использованию в войсках.

На проходившем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" этот робот был продемонстрирован в одном ряду с танком Т-14 и БМП Т-15, созданными на платформе "Армата", боевой машиной пехоты "Курганец-25", бронетранспортером "Бумеранг", а также другими новейшими образцами отечественной техники.