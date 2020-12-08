Названо место похорон маршала Шапошникова 

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Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Дата похорон станет известна позднее.

Ранее «Рамблер» сообщал, что последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников умер в Москве в возрасте 78 лет.

В конце ноября у него был обнаружен коронавирус, бывший военный попал в больницу с пневмонией, был подключен к аппарату ИВЛ. 5 декабря состояние Шапошникова ухудшилось, 8 декабря он скончался.