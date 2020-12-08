Названо место похорон маршала Шапошникова 

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Дата похорон станет известна позднее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников умер в Москве в возрасте 78 лет.
В конце ноября у него был обнаружен коронавирус, бывший военный попал в больницу с пневмонией, был подключен к аппарату ИВЛ. 5 декабря состояние Шапошникова ухудшилось, 8 декабря он скончался.
Евгений Шапошников был министром обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года. В том же году получил звание маршала авиации. С ноября 1995 года по март 1997 года работал генеральным директором «Аэрофлота». С марта 1997 по март 2004 года был помощником Президента РФ.