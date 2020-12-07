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Москва

Владимир Путин изменил перечень веществ для создания химоружия 

Вечерняя Москва 1 час назад
Владимир Путин изменил состав химоружия
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об обозначении веществ, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 7 декабря.
Данный указ вносит изменения в утвержденный в 2001 году список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химоружия. В приложении к документу перечислен ряд химических веществ, в том числе фосфороорганических.
Указ вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
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Армия , Политика , Владимир Путин
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