Владимир Путин изменил состав химоружия

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об обозначении веществ, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 7 декабря.

Данный указ вносит изменения в утвержденный в 2001 году список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химоружия. В приложении к документу перечислен ряд химических веществ, в том числе фосфороорганических.

Указ вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.