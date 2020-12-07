В США рассказали о «предупреждении» для РФ в Черном море

Маневры союзников указывают на то, что, несмотря на внимание, которое Вашингтон уделяет возможной «китайской угрозе» в Тихом океане, сдерживание России все еще является одним из ключевых приоритетов США, отметило американское издание.

В учениях принимали участие эсминец ВМС США « Дональд Кук » (Donald Cook), а также авиация НАТО. Сочетание этих родов войск позволит альянсу проводить операции по наблюдению за российскими подлодками, а также другой активностью российского флота.

В конце ноября британский журналист Daily Express Пол Уитерс заявил , что после того, как российский корабль прогнал американский эсминец «Джон Маккейн», нарушивший, по данным Москвы, границу России в заливе Петра Великого, обострилась угроза третьей мировой войны.