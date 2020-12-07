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В США рассказали об американском «предупреждении» для России в Черном море 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В США рассказали о «предупреждении» для РФ в Черном море
Фото: globallookpress.com
Военные учения флота США и их союзников по НАТО в Черном море стали «предупреждением» для России. Об этом рассказало The National Interest.
Маневры союзников указывают на то, что, несмотря на внимание, которое Вашингтон уделяет возможной «китайской угрозе» в Тихом океане, сдерживание России все еще является одним из ключевых приоритетов США, отметило американское издание.
В учениях принимали участие эсминец ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook), а также авиация НАТО. Сочетание этих родов войск позволит альянсу проводить операции по наблюдению за российскими подлодками, а также другой активностью российского флота.
В конце ноября британский журналист Daily Express Пол Уитерс заявил, что после того, как российский корабль прогнал американский эсминец «Джон Маккейн», нарушивший, по данным Москвы, границу России в заливе Петра Великого, обострилась угроза третьей мировой войны.
«Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 ноября и находился там до 4 декабря. Национальный центр управления обороной России заявлял, что Черноморский флот следит за американским эсминцем. ВМС США назвали Черное море принципиально важным водным путем для морской торговли и стабильности во всей Европе. Командир «Дональда Кука» Келли Джонс отметил, что регулярно действует на этом участке в сотрудничестве с союзниками по НАТО — в том числе с Болгарией, Румынией, Турцией, Украиной и Грузией.
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Комментарии
Армия , Политика , Дональд Кук , НЦУО РФ , НАТО , The National Interest , Москва , США
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