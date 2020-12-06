В Раде заявили о «вкусном чешском контракте»

Министерство обороны Украины намерено купить у Чехии старые самоходные артиллерийские установки «Дана-М2» по цене, завышенной почти в полтора раза. Об этом рассказал бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины, депутат Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский

По словам Забродского, Киев планирует закупить 26 самоходок по цене €1,29 млн за единицу, хотя чешская компания Excalibur army предлагала эти САУ по цене €812 тысяч. Генерал разместил даже прайс чешской компании от 2018 года.

По его словам, закупка САУ является признаком банальной коррупции при попытке «получить такой вкусный чешский контракт». Пушка-гаубица «Дана» создана в Чехословакии ещё в 1976 году.

Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой» объяснил сделку тем, что украинские власти заморозили разработку своей самоходной артиллерийской установки «Богдана».