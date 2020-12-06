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Москва

Генерал ВСУ рассказал, как в Киеве хотят купить старые САУ по высокой цене 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
В Раде заявили о «вкусном чешском контракте»
Фото: globallookpress.com
Министерство обороны Украины намерено купить у Чехии старые самоходные артиллерийские установки «Дана-М2» по цене, завышенной почти в полтора раза. Об этом рассказал бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины, депутат Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.
По словам Забродского, Киев планирует закупить 26 самоходок по цене €1,29 млн за единицу, хотя чешская компания Excalibur army предлагала эти САУ по цене €812 тысяч. Генерал разместил даже прайс чешской компании от 2018 года.
По его словам, закупка САУ является признаком банальной коррупции при попытке «получить такой вкусный чешский контракт». Пушка-гаубица «Дана» создана в Чехословакии ещё в 1976 году.
Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой» объяснил сделку тем, что украинские власти заморозили разработку своей самоходной артиллерийской установки «Богдана».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Украины совершило первую сделку через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. Украинская миссия при Североатлантическом альянсе поздравила Минобороны «с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки». Отмечается, что Киев впервые обошёлся без услуг посредников. Первой закупкой стало приобретение гусеничных лент для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.
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Комментарии
Армия , Оружие , Александр Турчинов , Михаил Забродский , Министерство обороны , НАТО , Киев , Чехия
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