Траулеры: британцы пошутили над ВМФ РФ

Британская Daily mail в истерике: за последние 2 недели королевский ВМФ обнаружил в окружающих Великобританию водах аж 9 российских военных кораблей. Британия не спускает с них глаз и готовится к отпору. Что это — новое «вторжение» Путина? Читатели успокаивают — это обычные рутинные учения русских, которые они имеют право проводить в международных водах. «Из-за чего весь сыр-бор?».

Британский таблоид Daily mail в истерике: только за последние две недели королевский военно-морской флот обнаружил в окружающих Великобританию водах аж 9 российских военных кораблей. Газета сообщает , что в составе «российской флотилии» большой противолодочный корабль, новейший корвет, эсминцы, подводная лодка и корабли сопровождения. География угрожающей Британии российской активности широкая: от Ла Манша до Северного моря. Военные корабли бывшей «владычицы морей» неотступно следуют за российскими, нависая над ними «тенью». Британцы мобилизовали в «операцию» фрегат Northumberland, сторожевой корабль Severn и три малых военных корабля Tyne, Richmond и Kent. В водах Ла Манша им помогают французские военные корабли, «подглядывающие» за русскими даже во время их захода во французские порты от непогоды (так было, в частности в заливе бухта Сены ).

В российской «армаде» британцы обнаружили, помимо прочих, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», новый корвет «Бойкий», патрульный корабль «Василий Быков», подводную лодку «Старый Оскол» (которая кстати, даже всплывала, не прячась от глаз британцев) и другие боевые единицы Северного флота.

Таблоид выдвигает различные глубокомысленные догадки насчет причин такой активности русских. Сомнений нет — она отражает рост напряженности в российско-британских отношениях. Тут же предлагается список конкретных причин — от войны в Северной Осетии и присоединения Крыма до неудавшегося отравления Скрипаля. Разумеется, упоминается «вмешательство» в референдумы в Шотландии в 2014 и 2016 годах и в кампанию с Brexit. При этом сама же газета дает врезку с длинным списком стандартных обвинений в адрес Москвы со стороны Бориса Джонсона . Тот и не скрывает нападок на Россию по всем азимутам. Наконец кого-то в редакции осеняет: все дело в том, что новым витком военной активности в регионе Путин хочет дать понять Западу и Британии, в частности, что он недоволен введением санкций против олигархов их своего окружения.

Адмирал Тони Радакин, первый морской лорд и глава королевского ВМФ и всех военно-морских сил Великобритании выступил со своими традиционными заявлениями. «Именно из-за российской угрозы мы находимся на повседневном боевом дежурстве. Нас не пугает даже пандемия COVID-2019. Мы постоянно отслеживаем складывающуюся ситуацию и в наших, и в международных водах. Несмотря на рост российской военно-морской активности, мы всегда готовы дать русским ответ».

Читатели газеты бурно отреагировали на материал газеты (1186 комментариев). Большинство критически смотрят на британские официальные оценки «рутинной» военно-морской деятельности русских, не скрывающихся от англичан. Многие задаются вопросом: «А вокруг чего весь сыр-бор? Это же обычные учения российского флота в международных водах. Они проходили всегда». Часть читателей идет дальше и замечает: «Лучше следите за действиями американцев и НАТО в водах, непосредственно примыкающих к российским и китайским акваториям!» А некоторые даже иронизируют: "Наконец-то русские помогут нам справиться с потоком иммигрантов!".

Комментарии британских читателей

Joe 90 London, London

Ну и что наши сделают с русскими? Да ничего!

D Walmsley, Leeds

Русские имеют такое же право плавать по Ла Маншу, как и все другие!

Barfly Mike, Nottingham

Давайте обойдем русских сзади, пока они не видят!

David02, Sydney, Australia

Россия и Китай. Такие бедные, но делающие из себя вид таких богатых. Да мы порвем их в клочья, если они полезут в драку с нами!

BobPob77, Dorset, United Kingdom

Все дело в бушующей в России пандемии коронавируса. Обычная тактика Путина — отвлечь внимание народа от внутренних проблем на внешние. Вот он и посылает свои ржавые ведра к берегам Британии!

Flippermonk, London

Обыкновенные рутинные военно-морские операции русских. Такие осуществлялись ими на протяжении всей холодной войны, ну и что?!

Jasper9, Adelaide

Слушайте, ну это же просто такие правила игры! Все выдумки Mail! Русские корабли были не в британских водах, они были в международных водах, расположенных рядом с британскими! Почему Mail никогда не рассказывает о том, как американские, НАТО-вские и британские корабли плавают прямо вокруг России?!

Headmotor, England

Возможно, таким образом Путин хочет освободить нас от нашей нынешней тирании!

ada, lisbon

А что такое Ла Манш? Он такой же британский, как и французский. Он ничей! Эта статья такая глупость!

Clown King Boris, westminister

Ну вот, наконец-то русские прислали серьезные рыболовецкие траулеры!

The Don, Deal, United Kingdom

Да не были русские в британских водах, черт побери! Они были в международных во-дах!

Ian Baildon, Bradford, United Kingdom

Вокруг чего весь сыр-бор?!

run rabbit, bexhill on sea, United Kingdom

Пока они находятся в 10 милях от наших берегов и не покушаются на нашу рыбу — о чем вообще разговор? Они были в международных водах!

Fedup Brit, Cambridge

Они не заходили в наши воды. Они занимались учениями в международных водах! Совсем как наши и американские корабли, которые проводят военные учения в международных водах поблизости от России и Китая! Ну и что?!

un p. c., Medway, United Kingdom

А почему наш сланый королевский военно-морской флот не следит так пристально за лодками с мигрантами и чужими супертраулерами, ворующими нашу рыбу?

Thomas Covenant, Somewhere Out There, United Kingdom

Русские идут! Да успокойтесь, наконец-то они разберутся со всеми иммигрантами у нас!

Posh14a, Alfreton, United Kingdom

Да Боже мой! Мы ничего не можем сделать с армадой иммигрантских лодок, завоевывающих нас! Что же мы сможем противопоставить настоящим путинским боевым кораблям?!

themarshian, The Fifth Quarter, United Kingdom

Ну да, за дисциплинированными русскими следить гораздо легче, чем за резиновыми лодками, забитыми иммигрантами!

Dave, Blyth, United Kingdom

Как вы не понимаете?! Это все хорошо замаскированные русские траулеры!

Plebeian, Brexitland, United Kingdom

Да ладно, подумаешь, русские! Зато они хотя бы не воруют у нас из-под носа нашу рыбу, как делают это наши славные «друзья» в Европе!

Themanfromatlantis, Lamphun, United Kingdom

Королевский военно-морской флот — это шутка?

sceptic brit, HITCHIN, United Kingdom