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Москва

В США российский «Терминатор» признали ненужным 

Lenta.ru 44 минуты назад
В публикации американского журнала Popular Mechanics российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» признана «бесспорно ужасающим, но ненужным оружием».
Издание отмечает, что российская армия получила «Терминатор» более чем через 30 лет после того, как он был впервые задуман.
БМПТ предназначена для сопровождения танков на поле боя, прицеливания и уничтожения противотанковых групп противника. В частности, «Терминатор» вооружен 30-миллиметровой пушкой 2А42, парой 30-миллиметровых автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» и четырьмя противотанковыми ракетами 9М120-1 «Атака».
Издание напоминает, что разработка БМПТ учитывала опыт чеченской войны.

«Вступая в современную городскую среду, заполненную многоэтажными зданиями, российские танки не могли поднять свои орудия достаточно высоко, чтобы атаковать противотанковые команды, стреляющие по ним сверху», — пишет Popular Mechanics.

В западных армиях нет ничего похожего на БМПТ, поскольку там не считают их необходимыми, отмечает издание.
В сентябре телеканал «Звезда» опубликовал видео с дуэлью танка Т-90М «Прорыв» и «Терминатора». Как сообщается в ролике, по мишени танк ударил сверхзвуковой ракетой «Атака», а БМПТ — ракетой 9М119М «Инвар». Обе ракеты попали в цель, однако в случае «Терминатора» это произошло несколько быстрее.
В апреле 2018 года The National Interest написал, что «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники. В ноябре 2020-го российская армия начала получать первые «Терминаторы».
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Армия , Видео , ТК "Звезда" , The National Interest , США
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