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В Госдуме прокомментировали стратегические учения «Запад-2021» 

RT на русском 1 час назад
В Госдуме прокомментировали учения «Запад-2021»
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал стратегические учения «Запад-2021».

«Такие учения имеют свою актуальность и значимость», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, Белоруссия входит в состав ОДКБ, возможно, в учениях будут участвовать и другие страны организации.

«Их направленность — это борьба с террористической угрозой и с угрозами, которые поступают извне. Безусловно, это важные и нужные учения», — считает депутат.

Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Черноморский флот провёл учения совместно с авиацией.
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Армия , Юрий Швыткин , Госдума , ИА Sputnik
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