Тела двух человек найдены на военной базе в США

Тела двух мужчин обнаружены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из главных баз армии США . Об этом информирует издание Stars and Stripes со ссылкой на военных.

Отмечается, что тела были найдены в среду, 2 декабря. Неизвестно, были ли связаны погибшие с базой. По словам представителей Форт-Брэгг, смерти не имеют отношения к проводимым там официальным учениям.

Командование специальных расследований сухопутных войск Соединенных Штатов начало расследование произошедшего. По данным СМИ, на базе Форт-Брэгг находятся более 50,3 тысячи военнослужащих. Это один из крупнейших военных комплексов США, он занимает свыше 170 тысяч акров (более 68 тысяч гектаров). Как уточняется издание, с начала текущего года на базе умер по меньшей мере 31 военнослужащий, половина из них совершили суицид.