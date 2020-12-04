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Тела двух человек найдены на военной базе Форт-Брэгг в США 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Тела двух человек найдены на военной базе в США
Фото: Reuters
Тела двух мужчин обнаружены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из главных баз армии США. Об этом информирует издание Stars and Stripes со ссылкой на военных.
Отмечается, что тела были найдены в среду, 2 декабря. Неизвестно, были ли связаны погибшие с базой. По словам представителей Форт-Брэгг, смерти не имеют отношения к проводимым там официальным учениям.
Командование специальных расследований сухопутных войск Соединенных Штатов начало расследование произошедшего. По данным СМИ, на базе Форт-Брэгг находятся более 50,3 тысячи военнослужащих. Это один из крупнейших военных комплексов США, он занимает свыше 170 тысяч акров (более 68 тысяч гектаров). Как уточняется издание, с начала текущего года на базе умер по меньшей мере 31 военнослужащий, половина из них совершили суицид.
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Армия , Происшествия , Северный , США
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