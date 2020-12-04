Российский С-400 поразил «Кабана» 

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Минобороны России. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», приписанные к самарскому полку противовоздушной обороны (ПВО), в ходе боевых пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области поразили ракету-мишень «Кабан». Соответствующее видео на YouTube опубликовало

В подписи к ролику отмечается, что поражение мишени, имитировавшей оперативно-тактическую ракету, было произведено на высоте более 15 километров.

В октябре блог bmpd в LiveJournal, ссылаясь на Минобороны, сообщил , что в 2020 году в ходе учений, проводимых на полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Бурятия), для уничтожения 51 мишени было использовано 63 ракеты ЗРС.