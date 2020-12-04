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Москва

Российский С-400 поразил «Кабана» 

Lenta.ru и ещё 2 29 минут назад
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», приписанные к самарскому полку противовоздушной обороны (ПВО), в ходе боевых пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области поразили ракету-мишень «Кабан». Соответствующее видео на YouTube опубликовало Минобороны России.
В подписи к ролику отмечается, что поражение мишени, имитировавшей оперативно-тактическую ракету, было произведено на высоте более 15 километров.
В октябре блог bmpd в LiveJournal, ссылаясь на Минобороны, сообщил, что в 2020 году в ходе учений, проводимых на полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Бурятия), для уничтожения 51 мишени было использовано 63 ракеты ЗРС.
16 октября в ходе испытаний турецких С-400 «Триумф» три ракеты успешно перехватили три мишени, котороми, по данным The Drive, выступили беспилотники Banshee британского производства.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Астраханская Область , Ленинградская область , Самарская Область
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