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Видео возобновления учебного процесса в Карабахе 

Вадим Дроздов 1 час назад
В школе №8 в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе возобновлен учебный процесс. Это стало возможным благодаря миротворческим силам Российской Федерации. Накануне саперы ВС РФ завершили разминирование в районе общеобразовательного учреждения, оказали помощь в ремонте и оказали содействие при снабжении школы необходимым имуществом и оборудованием. В других населенных пунктах Нагорного Карабаха также идет работа по восстановлению гражданской инфраструктуры. К этому моменту российские военные инженеры разминировали более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1077 взрывоопасных предметов.
Армия , Видео
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