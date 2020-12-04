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Учебные стрельбы расчетов БМП-3 попали на видео 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли учебно-боевые стрельбы расчетов БМП-3 мотострелков Западного военного округа. Учения включали в себя комплекс упражнений по вождению и стрельбе из вооружений БМП-3. При стрельбе расчеты должны были сходу поразить цели, имитирующие боевую технику и жилую силу «противника», из 100-мм орудий и автоматических 30-мм спаренных пушек.
БМП-3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
Армия , Видео
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