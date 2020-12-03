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Бомбардировщик США экстренно сел на авиабазе в Британии, сообщили СМИ 

РИА Новости и ещё 7 15 часов назад
Бомбардировщик США экстренно сел в Британии
Фото: Reuters
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил экстренную посадку на авиабазе Fairford в английском графстве Глостершир после того, как во время полета у него отказал один из двигателей, сообщает местная газета Gloucestershire Echo.
Инцидент произошел в четверг вечером. Самолет, находившийся с миссией в районе Средиземного моря, направил сообщение о ЧП около 15 часов по местному времени (18 мск). По данным издания, у бомбардировщика из-за возгорания отключился один из восьми двигателей. Примерно через два часа, сделав несколько кругов над графствами Глостершир и Вустершир, самолет благополучно приземлился на семи двигателях.
Как отмечает издание, похожий инцидент произошел в Британии в сентябре. Тогда американский бомбардировщик B-52 вернулся на базу Fairford после того, как на борту самолета произошло ЧП. Причина происшествия не сообщалась.
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Армия , Происшествия , США , Великобритания
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