Бомбардировщик США загорелся над Британией

Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия после того, как один из его двигателей загорелся во время полета над Великобританией . Об этом пишет газета Express.

Фото: Air Force / Matt Williams Air Force / Matt Williams

После отказа одного из двигателей B-52 начал сливать топливо, чтобы приземлиться на авиабазу королевских ВВС.

Бомбардировщик кружил между городами Вустер и Глостершир более двух часов.