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Американский бомбардировщик загорелся над Великобританией

РИА Новости
24 минуты назад
Бомбардировщик ВВС США B-52 подал сигнал бедствия после того, как один из его двигателей загорелся во время полета над Великобританией. Об этом пишет газета Express.
Бомбардировщик США загорелся над Британией
Фото:  Air Force / Matt Williams Air Force / Matt Williams
После отказа одного из двигателей B-52 начал сливать топливо, чтобы приземлиться на авиабазу королевских ВВС.
Бомбардировщик кружил между городами Вустер и Глостершир более двух часов.
B-52 подал сигнал бедствия после завершения миссии над Средиземным морем. Примерно в 17:15 самолет приземлился на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир.
Армия,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
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