Моряки «Адмирала Касатонова» получили прививки

Плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции началась на Северном флоте, первыми прививку сделали морякам нового фрегата "Адмирал Касатонов", которые отправляются в дальний поход, сообщила пресс-служба флота.

"На Северном флоте началась плановая вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак российского производства. Первая партия в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата "Адмирал флота Касатонов", которые проходят обязательный карантин перед дальним походом", — говорится в сообщении.

В медицинской амбулатории корабля военнослужащим была сделана инъекция первой компоненты вакцины. Вторую компоненту они получат через три недели.

Как отметили на флоте, вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек. В главной базе Северного флота — Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.

"Сегодня (в четверг) вакцинация состоится в штабе Северного флота. Прививку от COVID-19 получат те представители органов военного управления, которые еще не болели коронавирусом и не имеют антител к нему. Главное условие при вакцинировании военнослужащих — нормальное самочувствие и отсутствие противопоказания к препарату", — добавили на флоте.

Всего в декабре на Северный флот поступит пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Ими будут привиты в первую очередь те, кто выполняет задачи боевого дежурства и боевых служб, экипажи подводных лодок и кораблей, задействованные в мероприятиях оперативной подготовки и командный состав флота.

Для проведения массовой вакцинации военнослужащих Северного флота от новой коронавирусной инфекции на базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России сформированы врачебно-сестринские бригады.