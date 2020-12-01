В России обнаружили F-35 

За последние 12 месяцев средствами радиолокационной станции (РЛС) загоризонтного обнаружения (ЗГО) «Контейнер», расположенной в Мордовии , были обнаружены «полеты малозаметных истребителей стран НАТО », сообщает « РТИ ». К последним относятся самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В пресс-релизе компании отмечается, что в первый день зимы исполнился год с того момента, как «Контейнер» заступил на боевое дежурство в Мордовии. Согласно РТИ, данная РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность, «обнаружив и определив траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации».

В январе «Российская газета», ссылаясь на главу МИД России Сергея Лаврова , сообщила, что РЛС «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 Lightning II вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».

В августе военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что в России создана линейка РЛС дециметрового диапазона, которые, в сочетании с современными оптико-электронными системами, способны обнаружить американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.