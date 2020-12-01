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В России обнаружили F-35 

Lenta.ru 1 час назад
За последние 12 месяцев средствами радиолокационной станции (РЛС) загоризонтного обнаружения (ЗГО) «Контейнер», расположенной в Мордовии, были обнаружены «полеты малозаметных истребителей стран НАТО», сообщает «РТИ». К последним относятся самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
В пресс-релизе компании отмечается, что в первый день зимы исполнился год с того момента, как «Контейнер» заступил на боевое дежурство в Мордовии. Согласно РТИ, данная РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность, «обнаружив и определив траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации».
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В январе «Российская газета», ссылаясь на главу МИД России Сергея Лаврова, сообщила, что РЛС «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 Lightning II вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
В августе военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что в России создана линейка РЛС дециметрового диапазона, которые, в сочетании с современными оптико-электронными системами, способны обнаружить американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
В декабре 2013 года Минобороны России сообщало, что в Мордовии впервые заступила на опытно-боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер», рассчитанная на обнаружение воздушных целей на расстоянии более 3000 километров.
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Армия , Видео , Алексей Леонков , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , РТИ , НАТО , Журнал "Арсенал отечества" , "Российская газета"
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