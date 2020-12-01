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Какие задачи будет выполнять российская техника в армии США 

Вечерняя Москва 1 час назад
Какие задачи выполняет российская техника в армии США
Фото: flickr.com / U.S. Army / Sgt. Jordan Trent
Американские военные давно используют технику советского и российского производства, чтобы лучше изучить вероятного противника. Такое мнение высказали авиационные специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».
Ранее в СМИ появились сообщения, что США заинтересованы в приобретении вертолетов Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2 в интересах учебной эскадрильи авиации морской пехоты.
Как рассказал «ВМ» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов, техника необходима для показательного взаимодействия с условным противником, которым считается по-прежнему Россия.

— Демонстрационные полеты с использованием техники вероятного противника выполняют функции психофизической обработки войск. Сила привычки, сила визуализации в боевых действиях играет особую роль. Они облегчают отношение к реальным боестолкновениям и боевым действиям. Стресс при этом остается, но его фактор снижается, — отметил эксперт.

По его словам, у американских военных есть целые полигоны с советской и российской техникой. Помимо самолетов и вертолетов, на площадках для обучения присутствует бронетехника старых моделей, стрелковое оружие.

— В этом плане тренировки многое значат. Они дают больше уверенности. Плюс, знание возможностей. А вдруг в боевой обстановке удастся захватить какой-нибудь танк или самолет? Почему бы не научить специалиста владеть этим оружием? И мы также действуем, — отметил эксперт.

Летчик также добавил, что технику отечественного производства в США используют и для общего назначения. Например, катая туристов. Так, по словам Попова, несколько лет назад он лично видел на Аляске аэродромы с десятками самолетов Ан-2 и Ан-24, которые активно эксплуатировались частными лицами.
Авиационный эксперт Евгений Матвеев назвал идею приобретения американцами российских вертолетов Ми-24 или Ми-17 практичным решением. Он также отметил, что подобная техника в США уже есть.

— Они летают, и ими довольны. Используют их для обучения воздушному бою как мишени, — объяснил специалист.

По мнению Матвеева, новую технику в США не продадут, и, скорее всего, они приобретут старую. Однако проблем с ее ремонтом и модернизацией не возникнет, так как этими моделями вертолетов занимаются не только в России, но еще и как минимум в Украине и Израиле, заключил эксперт
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Комментарии
Армия , Владимир Попов , Евгений Матвеев , США
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