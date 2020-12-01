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Косачев пригрозил ответить на действия НАТО в Черном море 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, заявил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев.

"Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ", — сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ" во вторник.

Он подчеркнул, что отвергается сам принцип неделимости безопасности. Кроме того, несмотря на изначальные договоренности, члены альянса заявляют о необходимости обеспечивать "безопасность" свою и своих союзников в любом регионе мира, добавил он.

"Это происходит и в Черном море, где действия НАТО, конечно, вызовут ответные действия со стороны России и со стороны других государств, не входящих в альянс", — подчеркнул он.

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Армия , Видео , Константин Косачев , ОБСЕ , Совет Федерации , НАТО
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