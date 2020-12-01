Константин Косачев. Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию РФ и других государств, не входящих в альянс, заявил глава международного комитет Совфеда

"Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ", — сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ" во вторник.

Он подчеркнул, что отвергается сам принцип неделимости безопасности. Кроме того, несмотря на изначальные договоренности, члены альянса заявляют о необходимости обеспечивать "безопасность" свою и своих союзников в любом регионе мира, добавил он.