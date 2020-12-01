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Российская армия научилась видеть самолёты-"невидимки" 

Популярная механика и ещё 2 2 часа назад
Российская армия научилась видеть самолёты-"невидимки"
Фото: Lockheed Martin
Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) «Контейнер» нового поколения системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении показала свою эффективность.
В начале декабря 2019 года первая в России РЛС ЗГО нового поколения полноценно вступила в работу и спустя год разработчики отметили, что новинка позволяет за несколько тысяч километров от границ страны обнаруживать самолёты, сделанные с применением "стелс"-технологий снижения радиолокационной заметности.

"РЛС полностью доказала свою значимость и эффективность по контролю за перемещением в воздушном пространстве на расстоянии свыше нескольких тысяч километров от государственной границы. За прошедший период времени средствами РЛС ЗГО "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолётов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полёты малозаметных истребителей стран НАТО", — заявила компания-разработчик "Контейнера" НПК "НИИДАР".

Напомним, система позволяет отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тысяч километров от границ России — фиксировать взлёт самолётов, запуск ракет, а также гиперзвуковых летательных аппаратов, сообщили в министерстве обороны. Передающие антенны «Контейнера» расположены на территории города Городец в Нижегородской области, а приёмные антенны комплекса размещаются в городе Ковылкино республики Мордовия, где на площадке 1300х200 м размещены 144 антенно-фидерные мачты высотой по 34 м каждая.
«Контейнер» стал первым, но не единственным образцом новой РЛС ЗГО. В планах военного ведомства строительство ещё нескольких подобных комплексов, но их точное количество и места размещения пока не называются.
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Комментарии
Армия , НПК "НИИДАР" , Министерство обороны , НАТО , Республика Мордовия
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